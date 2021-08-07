Главный герой реалити-шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк вместе с женой Дашей побывали на съемках "Україна має талант"

Как пишет Politeka.net, герой 10 сезона шоу "Холостяк" Максим Михайлюк познакомился со своей будущей женой Дашей Хлыстун почти сразу после окончания съемок.

Заметим, что знаменитая модель долго скрывала отношения с Максом Михайлюком, чтобы избежать критики в сети от недоброжелателей. При этом стройная красавица мастерски скрывала и беременность до самого крайнего срока, когда уже прятать живот на фото не было смысла. Чуть больше, чем три месяца назад Даша Хлыстун родила Михайлюку дочь.

Несмотря на это, модель не стала прерывать карьеру и быстро поправилась после родов. Так, Хлыстун с Михайлюком часто появляются на публике и на этот раз звездная чета засветилась на съемках талант-шоу "Україна має талант".

Даша была в стильном кожаном мини-платье, а Михайлюк надел черную рубашку и брюки.

"Сходили на @ukrainegottalent Таки да, Украина имеет талант! 😀🇺🇦 "- написал Михайлюк.

Поклонники написали много комментариев паре.

"Какие классные❤️❤️❤️прямо светитесь❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "вы очень красивая пара, счастья вам 🔥❤️🙌 ", "Безумно красивая пара 😍😍😍😍 ", - пишут в сети.

Ранее Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка в кожаном мини засветилась на "Україна має талант": "Какие ноги...".

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка смутила фигурой в мини-платье, Макс не сдержался: "Да, мама, быстро домой!".

A еще Politeka сообщала, что жена "Холостяка" Михайлюка устроила смелую съемку в латексе через 3 месяца после родов: "Вау, перевоплощение!".