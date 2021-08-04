Дружина героя "Холостяка 10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун вразила зовнішнім виглядом незабаром після пологів

Як передає Politeka.net, навесні Хлистун народила Михайлюку доньку. Красуня не стала переривати свою модельну кар'єру через вагітність і практично відразу після пологів повернулася до зйомок.

На свіжих фото модель засвітилася в обіймах коханого на шоу «Україна має талант». Вона була в ефектній шкіряній міні-сукні чорного кольору і босоніжках. Погляди шанувальників були прикуті до її струнких ніжок. Михайлюк міцно обійняв дружину, поцілувавши її в щоку. Хлистун щиро розсміялася у відповідь.

"Мій найталановитіший чоловік", - підписала фото модель.

У коментарях зірковій парочці залишили масу приємних слів.

"Красиві такі", "Даша, ви приголомшливо виглядаєте!", "Дуже красиві", «Даша, яка ви красуня», «Дашка ну ви молодець, виглядаєте супер круто», «які ноги», "нереальні", - пишуть користувачі Мережі.

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