Молода дружина головного героя" Холостяка 10 " Макса Михайлюка вразила схудлою фігурою через три місяці після пологів

Молода і знаменита модель Дарина Хлистун приховувала відносини з Максом Михайлюком досить довго, щоб уникнути критики в мережі від недоброзичливців. При цьому струнка красуня майстерно приховувала і вагітність до самого крайнього терміну, коли вже ховати живіт на фото не було сенсу.

Через три місяці після пологів Даші вдалося спантеличити екстремально-швидким схудненням, адже за саму вагітність Хлистун набрала 25 кілограм. А на нових кадрах добре видно, що зірка успішно скинула зайве, привела себе в порядок і вже може зніматися знову в досить яскравих фотосесіях.

У латексному міні і чоботях-ботфортах модель перевершила грайливим виглядом саму себе, чим убила фанатів:

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"Огооо, це після пологів🔥 я думала з архіву.... Вогонь))🔥 Классс, Дашулька ти просто Профі; шикарна🔥; просто вау 🔥; Щас увірветься в коментарі матуся "тижемаааать"; ви неймовірна красуня💔; як ви прийшли в форму так швидко? Можна пост?))); Вау! Перевтілення!!!!; Красуня 🔥».

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Михайлюка показала себе на останніх термінах вагітності.

Як повідомляла Politeka, дружина "Холостяка" Михайлюка зізналася, що сталося з її кращими подругами.

Також Politeka писала, що дружина "Холостяка" Михайлюка сильно змінилася.