Молодая супруга главного героя "Холостяка 10" Макса Михайлюка впечатлила похудевшей фигурой спустя три месяца после родов

Молодая и знаменитая модель Дарья Хлистун скрывала отношения с Максом Михайлюком достаточно долго, чтобы избежать критики в сети от недоброжелателей. При этом стройная красотка мастерски скрывала и беременность до самого крайнего срока, когда уже прятать живот на фото не было смысла.

Спустя три месяца после родов Даше удалось озадачить экстремально-быстрым похудением, ведь за саму беременность Хлистун набрала 25 килограмм. А на новых кадрах хорошо видно, что звезда успешно сбросила лишнее, привела себя в порядок и уже может сниматься снова в довольно ярких фотосессиях.

В латексном мини и сапогах-ботфортах модель превзошла игривым видом саму себя, чем сразила фанатов:

«Огооо, это после родов🔥 я думала из архива.... Огонь))🔥 Классс, Дашулька ты просто профи; Шикарная🔥; Просто вау 🔥; Щас ворвётся в комментарии мамочка «тыжемаааать»; Вы невероятная красотка💔; Как вы пришли в форму так быстро? Можно пост?))); Вау! Перевоплощение!!!!; Красотка 🔥».

Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала себя на последних сроках беременности.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка сильно изменилась.