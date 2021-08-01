Модель і дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун, яка набрала 25 кг за вагітність, з легкістю скинула зайве за три місяці

Близько трьох місяців тому Даша вперше стала мамою, про що розповіла в Instagram разом зі своїм чоловіком «Холостяком» Максом Михайлюком. Причому модель не стала довго сидіти вдома і швидко привела себе в порядок.

За цей час дівчина рекордно швидко скинула зайві 25 кг, підтягнула форми і вже приступила до роботи. Кадри з нової фотосесії відразу сполохали мережу вельми розкішними видами. У маленькій рожевій сукні Даша виглядала дуже спокусливо, що помітив і сам чоловік Хлистун, Макс Михайлюк:

"Так Мама, терміново додому 🔥 😍 😈" - написав чоловік під кадром.

«Не кожна мама після пологів така сексі🔥; не можу ще утриматися🙈 просто найкраща🔥; Раніше всі захоплювалися який Макс супер батько, тепер черга Макса заздрити самому собі🔥; Very hot-mama🔥🔥🌶; Як перестати це дивитися😁😍ти просто красоткааа👸🙈💎; Зірка ❤️ в строю 😘; Як швидко прийшла в ідеальну форму 👏».

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