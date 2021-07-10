Модель Даша Хлистун, родившая недавно "Холостяку 10" Максу Михайлюку дочь, удивила откровением
35-летний Макс и его 25-летняя возлюбленная вместе уже около года. Парочка начала встречаться практически сразу после финала, а с победительницей шоу, Дашей Ульяновой, как известно, у "Холостяка" ничего не сложилось.
Михайлюк с Хлистун очень быстро съехались и спустя несколько месяцев стало известно о беременности девушки. В Сети ее стали называть никак иначе, как "женой Холостяка". Однако, все это время, оказывается, парочка была не расписана.
Михайлюк решил изменить эту ситуацию и сделал важный шаг в жизни.
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Даша рассказала у себя в Инстаграм, как отнеслась к внезапным переменам, передает Politeka.net.
"Ехала я, значит, регистрировать ребёнка, по итогу вышла замуж 😅 💍Мысим решил сюрпризом сделать все🥰 а я без малейших догадок вообще 🙈 хотя были моменты, где можно было догадаться. Вот что значит потеряла бдительность 😂 но зато сюрприз удался ❤️", - поделилась девушка.
На кадрах невеста предстала в мини-платье свободного кроя, а жених - в джинсовых шортах и белой футболке.
Пользователи кинулись поздравлять пару и комментировать событие:
"Это прекрасно❤️"
"Вы очень красивая пара, счастья вам и дочурке❤️"
"Поздравляю! 🙌❤️😍 А как же свадьба?! ("
"Ого❤️❤️ Поздравляю вас. Теперь официально муж и жена😍😍 Максим ваш молодец👏"
"Как мило и оригинально😍 так по-настоящему ❤️"
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка в платье с разрезом огорошила признанием.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка показала, какой была до родов и не сдержала эмоций.
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка огорошила фигурой через 2 месяца после родов.