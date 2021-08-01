Модель и жена "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун, которая набрала 25 кг за беременность, с легкостью сбросила лишнее за три месяца
Около трех месяцев назад Даша впервые стала мамой, о чем рассказала в Инстаграм вместе со своим супругом «Холостяком» Максом Михайлюком. Причем модель не стала долго сидеть дома и быстро привела себя в порядок.
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За это время девушка рекордно быстро сбросила лишние 25 кг, подтянула формы и уже приступила к работе. Кадры с новой фотосессии сразу всполошили сеть весьма роскошными видами. В маленьком розовом платье Даша выглядела очень соблазнительно, что подметил и сам супруг Хлистун, Макс Михайлюк:
«Так Мама, срочно домой 🔥😍😈» - написал мужчина под кадром.
«Не каждая мама после родов такая секси🔥; не могу ещё удержаться🙈 просто лучшая🔥; Раньше все восхищались какой Макс супер отец, теперь очередь Макса завидовать самому себе🔥; Very hot-mama🔥🔥🌶; Как перестать это смотреть😁😍ты просто красоткааа👸🙈💎; Звезда ❤️ в строю 😘; Как быстро пришла в идеальную форму 👏».
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