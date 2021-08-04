Жена героя "Холостяка 10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун впечатлила внешним видом вскоре после родов

Как передает Politeka.net, весной Хлистун родила Михайлюку дочку. Красотка не стала прерывать свою модельную карьеру из-за беременности и практически сразу после родов вернулась к съемкам.

На свежих фото модель засветилась в объятиях возлюбленного на шоу «Україна має талант». Она была в эффектном кожаном мини-платье черного цвета и босоножках. Взгляды поклонников были прикованы к ее стройным ножкам. Михайлюк крепко обнял жену, поцеловав ее в щеку. Хлистун искренне рассмеялась в ответ.

«Мой самый талантливый муж», - подписала фото модель.

В комментариях звездной парочке оставили массу приятных слов.

«Красивые такие», «Даша, вы потрясающе выглядите!», «Очень красивые», «Даша, какая Вы красотка», «Дашка ну вы молодец, выглядите супер круто», «Какие ноги», «Нереальные», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Даша Хлистун показала, как изменилась ее фигура после беременности: "Набрала 25 кг и...".

Как сообщала Politeka, Даша Хлистун очаровала фигурой в мини-платье, муж не сдержался: "Мама, быстро домой!".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун организовала смелую съемку в латексе: "Вау, перевоплощение!".