Даша Хлистун вразила своєю публікацією після пологів

Як повідомляє Politeka.net, "Холостяк-10" Макс Михайлюк і його кохана, модель Дарина Хлистун довго приховували свої стосунки, їх роман закрутився несподівано і переріс у щось серйозне.

Нещодавно Даша народила Максу дочку Аріану. Своїм передплатникам в Instagram вона вирішила показати, як змінилася її фігура після пологів.

Дівчина радіє наступив літа і теплій погоді і виходить на прогулянки в жіночних легких нарядах. Так, молода мама позувала біля дзеркала в рожевому купальнику. Найбільше вражає струнка і підтягнута фігура Хлистун-вона дуже швидко повернулася у форму після пологів!

На другому знімку вона постала ще будучи вагітною. Як зізналася сама Даша в сторіз, вона набрала за час вагітності 25 кг, її шкіра місцями стала в'ялою і з'явився целюліт. А все через те, що вона дозволяла собі їсти все зайве і втратила грань дозволеного.

Користувачі Мережі активно вихваляють зовнішній вигляд дівчини в коментарях до її постів: "приклад для наслідування", "як так виглядати після пологів?", "Хороша до неможливості", "виглядає на мільйон".

Нагадаємо, що дружина " Холостяка "Михайлюка показала себе на останніх термінах вагітності.

Як повідомляла Politeka, дружина " Холостяка "Михайлюка зізналася, що сталося з її кращими подругами.

Також Politeka писала, що дружина " Холостяка "Михайлюка сильно змінилася.