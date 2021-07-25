Даша Хлистун поразила своей публикацией после родов
Как сообщает Politeka.net, "Холостяк-10" Макс Михайлюк и его возлюбленная, модель Дарья Хлистун долго скрывали свои отношения, их роман закрутился неожиданно и перерос в нечто серьезное.
Недавно Даша родила Максу дочь Ариану. Своим подписчикам в Instagram она решила показать, как изменилась ее фигура после родов.
Девушка радуется наступившему лету и теплой погоде и выходит на прогулки в женственных легких нарядах. Так, молодая мама позировала возле зеркала в розовом купальнике. Больше всего поражает стройная и подтянутая фигура Хлистун - она очень быстро вернулась в форму после родов!
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На втором снимке она предстала еще будучи беременной. Как призналась сама Даша в Сториз, она набрала за время беременности 25 кг, ее кожа местами стала дряблой и появился целлюлит. А все из-за того, что она позволяла себе есть все лишнее и потеряла грань дозволенного.
Пользователи сети активно восхваляют внешний вид девушки в комментариях к ее постам: "Пример для подражания", "Как так выглядеть после родов?", "Хороша до невозможности", "Выглядит на миллион".
Напомним, что жена "Холостяка" Михайлюка показала себя на последних сроках беременности.
Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами.
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка сильно изменилась.