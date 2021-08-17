Жена Макса Михайлюка из "Холостяка 10", модель Даша Хлистун показала неподдельные эмоции рядом с мужем

Как передает Politeka.net, в Инстаграм красотки появилось совместное фото с мужем. Даша позировала в красном платье на бретелях. Она крепко прижалась к мужу, демонстрируя неподдельные эмоции. На втором фото Макс держал в руках их маленькую дочку.

«Наш любимый Папа и его женский коллектив. Что-то мне подсказывает, что вторая тоже будет девочка», - подписала снимок модель.

В комментариях паре оставили массу приятных слов.

«Очень красивые, и твои счастливые, блестящие глаза», «Какие вы красивые», «Обожаю вас», «Очень красивая пара», «Идеальная пара», - пишут пользователи сети.

Пост Даши спровоцировал слухи о новой беременности модели.

«Вы беременны второй раз?», - спросили у девушки.

«Нет, мы пока повременим с этим», - ответила Хлистун.

Отметим, что модель забеременела через месяц после того, как начала встречаться с бывшим «Холостяком».

Напомним, что Даша Хлистун в неприличном мини засветила стройные ножки на «Україна має талант»: «Какие…».

Как сообщала Politeka, Даша Хлистун честно рассказала о бывшем и беременности: "Был страх...".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун после родов похвасталась ножками на известном шоу: "Безумно красивая".