Головний герой реаліті-шоу "Холостяк-10" Максим Михайлюк разом з дружиною Дашею побували на зйомках "Україна має талант"

Як пише Politeka.net, герой 10 сезону шоу "Холостяк" Максим Михайлюк познайомився зі своєю майбутньою дружиною Дашою Хлистун майже одразу після закінчення зйомок.

Зауважимо, що знаменита модель довго приховувала відносини з Максом Михайлюком, щоб уникнути критики в мережі від недоброзичливців. При цьому струнка красуня майстерно приховувала і вагітність до самого крайнього терміну, коли вже ховати живіт на фото не було сенсу. Трохи більше, ніж три місяці тому Даша Хлистун народила Михайлюкові донечку.

Попри це, модель не стала переривати кар’єру та швидко поправилася після пологів. Так, Хлистун з Михайлюком часто з’являються на публіці і цього разу зіркове подружжя засвітилося на зйомках талант-шоу "Україна має талант".

Даша була у стильній шкіряній міні-сукні, а Михайлюк одягнув чорну сорочку та штани.

"Сходили на @ukrainegottalent Таки так, Україна має талант!😀🇺🇦", - написав Михайлюк.

Шанувальники написали багато коментарів парі.

"Які класнючі❤️❤️❤️прямо світитеся❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥🔥", "Ви дуже красива пара ,щасття вам🔥❤️🙌", "Шалено красива пара😍😍😍😍", - пишуть у мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що дружина "Холостяка" Михайлюка в шкіряному міні засвітилася на "Україна має талант": "Які ноги...".

Нaгaдaємо, що дружина "Холостяка" Михайлюка збентежила фігурою в міні-сукні, Макс не стримався: "Так, мамо, швидко додому!".

A ще Politeka повідомлялa, що дружина "Холостяка" Михайлюка влаштувала сміливу зйомку в латексі через 3 місяці після пологів: "Вау, перевтілення!".