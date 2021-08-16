Популярна українська модель і дружина "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун поділилася одкровенням

Як передає Politeka.net, Даша Хлистун є відомою моделлю, вона стала першим ангелом Victoria Secret з України. Макс Михайлюк, головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" познайомився з майбутньою дружиною відразу після зйомок. Цього року у них народилася дочка Аріана. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

На цей раз дівчина поділилася новими Instagram-сторіз на своїй сторінці. Даша запропонувала шанувальникам задати їй питання. Фанати поцікавилися, чи були у моделі хлопці до "Холостяка".

"Ну звичайно були. До Макса я була у відносинах, які тривали 2 роки."

Також дівчина розповіла, чи відвідували її думки про те, щоб не народжувати дитину.

"Був страх через тиждень після того, як до мене прийшло усвідомлення, що я в положенні. Але ні, я хотіла цю дитину і хотіла саме від Макса. Просто трохи боялася, що ми з ним не так довго разом, а спільна дитина це вже дуже серйозний крок. Зараз розумію, що даремно переживала", поділилася одкровенням Даша Хлистун.

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