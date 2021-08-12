Герой шоу «Холостяк-10» Макс Михайлюк показал любимую дочь, рожденную в браке с первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, Дашей Хлистун

В конце апреля 2021 года Макс Михайлюк и его супруга Даша Хлистун стали родителями, передает Politeka.net. У пары родилась дочь Ариана.

Супруги часто делятся снимками с дочкой, не переставая умилять Сеть.

В этот раз счастливый отец опубликовал новый снимок своей малышки. Крошка спала на маленьком креслице с розой в руке.

"Guns n Roses🌹😍 Вы только посмотрите на это чудо😍 все говорят, что похожа на меня, но когда спит или серьезная - копия Даша😍 зато когда улыбается, копия я😊", - написал экс-"холостяк", раскрыв "изюминку" дочери.

За 50 минут публикация собрала более 15 тысяч лайков и много комментариев.

"Моя любимая девочка ❤️", "Та куда там 😍😍", "Какая лапочка 👼🏼😍😍 растите самыми самыми! ☺️", "Она прекрасна ❤️❤️❤️🤗🤗🤗маленькое чудо 💐💐💐🙏", "Милота😍😍😍Красотулька😍", "Принцеска🌸🌸🌸", "Какое хорошенькое чудо 🖤", "На Дашу )когда спит", "Она похожа на вас обоих ❤️", "Вы очень красивая и позитивная пара!!!❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Макс Михайлюк познакомился с Дашей Хлистун, написав ей в Инстаграм. На тот момент Даша и не подозревала, что тот участвовал в "Холостяке".











