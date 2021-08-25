Главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" Макс Михайлюк рассказал украинцам, что он любит

Как передает Politeka.net, Макс Михайлюк известен как главный герой шоу "Холостяк". До этого он не был человеком из шоу-бизнеса. Мужчина является пилотом, у него своя летная школа в США. Макс Михайлюк поддерживает отличную физическую форму, он уделял внимание тайскому боксу и футболу. "Холостяк" активно ведет социальные сети и радует поклонников новым контентом.

На этот раз Макс Михайлюк поделился новым фото. На снимке мужчина сидит в кафе и смотрит на панорамный вид города Киева.

"Какой же красивый Киев, каждый раз любуюсь видом😍

Какие Ваши любимые места, которые бы Вы обязательно показали приезжим?)", спросил у фанатов Макс Михайлюк

Поклонники засыпали "Холостяка" положительными словами и оставили множество комментариев: "Кого ты там увидел, что аж челюсть отвисла?", "Красивый парень", "Какой же красивый Макс", "Так красиво".

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