Жена героя "Холостяка 10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун в роскошном новом образе показала новую прическу

Даша быстро пришла в форму после рождения дочери. Более того, Хлистун не только похудела за пару недель, но и восстановила фигуру и сразу приступила к съемкам.

А недавно Даша показала, как успешно сменила прическу и обновила цвет волос, выкрасив их в более яркий и светлый. Позируя в розовом атласном платье, девушка восхитила не только стройной фигурой.

«На фото отмечу умелые ручки, кто делал макияж и кто красил мои волосы ♥️» - написала Даша под кадром.

Поклонники поспешили отреагировать:

«Ну что за красота такая нереальная; Какая же ты красивенная😍; Красивая😍 И какая вы умница и труженица, что так быстро пришли в форму после родов! Большой респект и уважуха👏; Какая красивая❤; Вау, не узнать!😍; Очень😍; Божественно- магическая».

Отметим, в конце апреля 2021 года Макс Михайлюк и его супруга Даша Хлистун стали родителями. У пары родилась дочь Ариана. Супруги часто делятся снимками с дочкой, не переставая умилять Сеть.

Недавно счастливый отец опубликовал новый снимок своей малышки. Крошка спала на маленьком креслице с розой в руке.

Напомним, что жена «Холостяка» Михайлюка впервые показала лицо крохотной дочки

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