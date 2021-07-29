Экс-«холостяк» Макс Михайлюк и ведущий шоу Григорий Решетник покрасовались своими женами и детьми

Новыми снимками счастливых семейств поделилась в своем Инстаграм жена Решетника, Кристина. Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, Григорий Решетник полюбился многим украинцам как ведущий шоу «Холостяк» и «Холостячка». Во время съемок он дружелюбно себя вел с участниками шоу, поэтому даже после проекта они сохраняют теплые отношения.

На новых фото Решетник оказался в компании главного героя 10-го сезона «Холостяка» Макса Михайлюка. После проекта он не смог сохранить отношений с его победительницей Дашей Ульяновой, однако быстро нашел новую возлюбленную – модель Дашу Хлистун. Недавно у пары родилась дочь, после чего они решили расписаться.

На фото Макс с дочкой на руках и Даша позируют рядом с четой Решетников и их младшим сыном, Сашей, которого держит гордый отец. При этом мужчины одеты в черные брюки и белые рубашки, а их дамы выбрали элегантные коктейльные платья. Кристина была в коротком черном наряде, а Даша – в красном платье из шелка.

««Холостяк. Діти». Первое знакомство», - подписала фото Решетник.

Украинцы тут же принялись комментировать пост.

«Будет радостно если так лет через двадцать у них будет финал», «Девушки просто красотки! Восхищаюсь, что так быстро вошли в форму!», «Ну малой ваш уматовый, такой классный шо капец», «Ариаша получила розу от Сашуни?», - пишут люди.

Напомним, ведущий "Холостячки" Решетник позволил заглянуть за кулисы нового "Україна має талант".

Как сообщала Politeka, жена ведущего "Холостяка" Решетника поразила откровением, как сейчас живет ее муж.

Также Politeka писала, что ведущий "Холостячки" Решетник покрасовался стильным образом для свадьбы.