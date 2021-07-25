Известный ведущий "Холостяка" и "Холостячки" Григорий Решетник поделился новым видео

Известный украинский шоумен Григорий Решетняк прославился своим участием в программах "Холостяк" и "Холостячка". И как сообщил сам ведущий, теперь он засветится и в программе "Україна має талант". Об этом сообщает Politeka.net

Григорий активно ведет социальные сети и делится моментами из своей жизни со своими поклонниками. На этот раз ведущий поделился небольшим видео. На кадрах он идет в праздничном костюме, на фоне него огромное поместье рядом с водой. Как сообщил Григорий, он находится на подготовке к свадьбе.

"Всем привет, я сегодня во Львове. Видите какая красота! Веду очень красивую свадьбу. Сейчас последняя подготовка. Гости где-то недалеко. Ну что, будьте любимыми и любите, устраивайте себе праздники, они вдохновляют и заряжают. Классного дня", пожелал телеведущий.

Поклонники Григория положительно отреагировали на видео: "Красавчик, ты обоятелен! А твой голос завораживает", "Какой бы красивой свадьба не была, ведущий лучший!", "Гриша, вы такой хороший!".

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