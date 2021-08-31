Герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк показал, как быстро растет его дочка

Как пишет Politeka.net, после окончания шоу Михайлюк практически сразу расстался с Дашей Ульяновой, которую выбрал в финале, начав встречаться с украинской моделью Дашей Хлистун. Спустя месяц отношений девушка забеременела и пара решила стать семьей.

В Инстаграм Михайлюка и Хлистун очень много совместных кадров и фотографий с новорожденной дочкой, которая очень быстро растет. Как рассказывала модель, они занимаются воспитанием дочки вдвоем.

На свежем фото Макс показал, как работает, одновременно уделяя внимание дочке.

«Пытаюсь готовиться к тестам по 737, а по лицу дочи видно, что она этому не очень довольна», - шутливо подписал фото Михайлюк.

В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов. Поклонники пытались выяснить, на кого похожа девушка.

«Пока она ещё не может сказать «только попробуй выставить это фото», «Остатки от твоей Формы», «Милашка какая», «Копия мама», «Папу держит под контролем», «Папино начальство», «Улыбчивая Арина, задумалась», - пишут пользователи сети.

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