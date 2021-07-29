Екс-"холостяк" Макс Михайлюк і ведучий шоу Григорій Решетник покрасувалися своїми дружинами і дітьми

Новими знімками щасливих сімейств поділилася в своєму Instagram дружина Решетника, Христина. Про це пише Politeka.net.

Як відомо, Григорій Решетник полюбився багатьом українцям як ведучий шоу "Холостяк" і "Холостячка". Під час зйомок він дружелюбно поводився з учасниками шоу, тому навіть після проекту вони зберігають теплі стосунки.

На нових фото Решетник опинився в компанії головного героя 10-го сезону "Холостяка" Макса Михайлюка. Після проекту він не зміг зберегти відносин з його переможницею Дашею Ульяновою, проте швидко знайшов нову кохану - модель Дашу Хлистун. Нещодавно у пари народилася дочка, після чого вони вирішили розписатися.

На фото Макс з донькою на руках і Даша позують поруч з четою Решетніков і їх молодшим сином, Сашею, якого тримає гордий батько. При цьому чоловіки одягнені в чорні штани і білі сорочки, а їх дами вибрали елегантні коктейльні сукні. Христина була в короткому чорному вбранні, а Даша – в червоній сукні з шовку.

""Холостяк. Діти". Перше знайомство", - підписала фото Решетник.

Українці тут же почали коментувати пост.

"Буде радісно якщо Так років через двадцять у них буде фінал", "дівчата просто красуні! Захоплююся, що так швидко увійшли у форму!", "Ну малої ваш розумовий, такий класний шо капець", "Аріаша отримала троянду від Сашуні?",- пишуть люди.

Нагадаємо, ведучий "Холостячки" Решетник дозволив зазирнути за лаштунки нового "Україна має талант".

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Холостяка" Решетника вразила одкровенням, як зараз живе її чоловік.

Також Politeka писала, що ведучий "Холостячки" Решетник покрасувався стильним чином для весілля.