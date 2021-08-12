Герой шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк показав улюблену дочку, народжену в шлюбі з першим ангелом Victoria's Secret з України, Дашею Хлистун

В кінці квітня 2021 року Макс Михайлюк і його дружина Даша Хлістун стали батьками, передає Politeka.net. У пари народилася дочка Аріана.

Подружжя часто ділиться знімками з донькою, не перестаючи розчулювати мережу.

Цього разу щасливий батько опублікував новий знімок свого малятка. Крихітка спала на маленькому крісельці з трояндою в руці.

"Guns N Roses🌹 😍 ви тільки подивіться на це диво все всі кажуть, що схожа на мене, але коли спить або серйозна - копія Даша😍 зате коли посміхається, копія я😊", - написав екс-"холостяк", розкривши "родзинку" дочки.

За 50 хвилин публікація зібрала понад 15 тисяч лайків і багато коментарів.

"Моя улюблена дівчинка ❤️", " та куди там😍 😍", "яка Лапочка ростіть най-най! ☺️", "Вона прекрасна ❤️❤️❤️🤗🤗🤗маленьке диво 💐💐💐🙏", "Милота😍😍😍Красотулька😍", "Принцеска🌸🌸🌸", "Яке гарненьке диво 🖤", "На Дашу )коли спить", "Вона схожа на вас обох ❤️", "Ви дуже гарна і позитивна пара!!!❤ ️ ",- написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Макс Михайлюк познайомився з Дашею Хлистун, написавши їй в Instagram. На той момент Даша і не підозрювала, що той брав участь у "Холостяку".











