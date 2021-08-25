Головний герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк розповів українцям, що він любить
Як передає Politeka.net, Макс Михайлюк відомий як головний герой шоу "Холостяк". До цього він не був людиною з шоу-бізнесу. Чоловік є пілотом, у нього своя льотна школа в США. Макс Михайлюк підтримує відмінну фізичну форму, він приділяв увагу тайському боксу і футболу. "Холостяк" активно веде соціальні мережі і радує шанувальників новим контентом.
Цього разу Макс Михайлюк поділився новим фото. На знімку чоловік сидить в кафе і дивиться на панорамний вид міста Києва.
"Який же гарний Київ, кожен раз милуюся видом😍
Які ваші улюблені місця, які б ви обов'язково показали приїжджим?) ", запитав у фанатів Макс Михайлюк
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Шанувальники засипали "Холостяка" позитивними словами і залишили безліч коментарів: "Кого ти там побачив, що аж щелепа відвисла?", "Гарний хлопець", "який же красивий Макс", "Так красиво".
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