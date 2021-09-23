Певица и участница 10-го сезона шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком Алина Ляшук прошла в финал конкурса "Мисс Украина"

Как передает Politeka.net, Алина Ляшук является певицей и блогером на просторах сети Инстаграм. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Х-Фактор" и проект "Холостяк", где главным героем был пилот Макс Михайлюк. Она покинула проект в 9 выпуске перед знакомством с родителями, им так и не удалось построить отношения.

Так, на этот раз Алина поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. Она призналась, что стала одной из финалисток конкурса "Мисс Украина". К этой мечте она шла не один год.

"Я в финале "Мисс Украина"

Сегодня, 18.09.21 осуществилась моя мечта, к которой долго шла и работала над собой! Сколько же мной было сделано попыток, чтобы это событие стало частью жизни! 🙏🏻 Невероятные эмоции счастья хочу помнить!", - поделилась Алина Ляшук.

Поклонники оставили ей множество приятных комментариев: "Поздравляем тебя!", ""Такое хорошее фото, "Малышка на миллион", "Такая красивая", "Нежная".

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