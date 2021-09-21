Известная модель и победительница реалити-шоу "Холостяк-10" Даша Хлистун поделилась новой фотографией
Как пишет Politeka.net, 25-летняя модель Даша Хлистун, которая после победы на реалити-шоу "Холостяк" вышла замуж за пилота-инструктора Максима Михайлюка, чуть более пяти месяцев назад родила дочь Ариану.
После родов Хлистун активно работала над своей фигурой и уже успела прийти в свою идеальную форму и постепенно возвращается к работе.
В своем Instagram Хлистун часто публикует фотографии из профессиональных фотосессий. На этот раз модель предстала перед камерой с идеальными укладкой и макияжем.
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"Начнем утро красивой 😜 неважно, что это было вчера 🤪😂 ", - написала Даша Хлистун.
За четыре часа поклонники поставили более восьми тысяч лайков и написали много комплиментов Даши.
"Слишком прекрасная 😍😍😍 ", "Красотка 😍🔥 ", "Невероятная 😍❤️ ", "Глаза 😍 "," Красотка 👏 ","Ну вы как барби 😍😍😍 ", " это вообще что-то невероятное !! 😍😍 ", "Красавица! Такой красоты давно не видела а может вообще не видела 😍😍 ", "ваши глаза невероятные 😍😍😍 ", " Пропустила, разные глаза? Вау", - написали в сети.
Ранее Politeka писала, что жена экс"холостяка" Михайлюка высказалась об изменах в ее семье: "Я бы ей все волосы повырывала".
Напомним, что ексхолостяк Михайлюк показал, как выглядит идеальный отдых с женой на курорте: "Классные, без пафоса!".
A еще Politeka сообщала, что похудела жена "Холостяка" Михайлюка в латексной платье заставила Макса понервничать: "Лечу домой".