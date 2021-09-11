Модель Даша Хлистун, яка стала дружиною героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, вразила результатами схуднення

Даша і Макс приховували свої стосунки на самому початку, більш того, вагітність моделі вони теж приховували, але розповіли про це за кілька місяців до народження дочки. Так, п'ять місяців тому у пари народилася дочка Аріана.

Причому за перші місяці модель Даша Хлистун не тільки встигла привести себе в відмінну форму, але і повернулася до роботи. Вражати дівчині вдається легко, адже Даша з 75 кг схудла до 50 при зрості 179 см.

Тепер струнка дівчина може показати бездоганну фігуру, і нова зйомка це довела, адже в латексних чоботях і коротенькій сукні Даша вразила навіть чоловіка:

"Лечу додому!🛫 дуже швидко лечу🔥 😅" - пише макс під постами дружини.

Користувачі були вражені не менше:

"Ого!!! Шикарна; я прям залипла!😍 ; Шикарна!; 😍 Красуня!!; Дуже крута робота!!!; Просто🔥; найкраще, що я бачила за останній час😍; Відвал башки️ просто уклін вам низький, профі️; відьма хороша хороша чортівка»

Раніше Politeka писала, що екс - " холостяк "Михайлюк показав, як швидко виросла його дочка:"копія мама".

Нагадаємо, що схудла дружина " холостяка "Михайлюка кардинально змінилася після пологів:"Вау, не впізнати".

A ще Politeka повідомляла, що дружина "холостяка" Михайлюка в ефектній сукні на бретелях розтанула в руках чоловіка: "вагітні вдруге?".