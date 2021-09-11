Модель Даша Хлыстун, которая стала женой героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, впечатлила результатами похудения

Даша и Макс скрывали свои отношения в самом начале, более того, беременность модели они тоже скрывали, но рассказали об этом за несколько месяцев до рождения дочери. Так, пять месяцев назад у пары родилась дочь Ариана.

Причем за первые месяцы модель Даша Хлистун не только успела привести себя в отличную форму, но и вернулась к работе. Поражать девушке удается легко, ведь Даша с 75 кг похудела до 50 при росте 179 см.

Теперь стройная девушка может показать безупречную фигуру, и новая съемка это доказала, ведь в латексных сапогах и коротеньком платье Даша впечатлила даже супруга:

«Лечу домой!🛫 очень быстро лечу🔥😅» - пишет Макс под постами жены.

Пользователи были впечатлены не меньше:

«Ого!!! Шикарная; Я прям залипла!😍; Шикарная!; 😍 Красотка!!; Очень крутая работа!!!; Просто 🔥; Лучшее, что я видела за последнее время😍; Отвал башки🔥просто поклон Вам низкий,профи️; Ведьма🤣 хороша чертовка»

Ранее Politeka писала, что экс-"холостяк" Михайлюк показал, как быстро выросла его дочь: "Копия мама".

Напомним, что похудевшая жена "холостяка" Михайлюка кардинально изменилась после родов: "Вау, не узнать".

A еще Politeka сообщала, что жена "холостяка" Михайлюка в эффектном платье на бретелях растаяла в руках мужа: "Беременны второй раз?".