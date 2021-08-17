Дружина Макса Михайлюка з "Холостяка 10", модель Даша Хлистун показала непідробні емоції поруч з чоловіком
Як передає Politeka.net, в Instagram красуні з'явилося спільне фото з чоловіком. Даша позувала в червоній сукні на бретелях. Вона міцно притиснулася до чоловіка, демонструючи непідробні емоції. На другому фото Макс тримав в руках їх маленьку дочку.
"Наш улюблений тато і його жіночий колектив. Щось мені підказує, що друга теж буде дівчинка", - підписала знімок модель.
У коментарях парі залишили масу приємних слів.
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"Дуже красиві, і твої щасливі, блискучі очі", "Які ви красиві", "Обожнюю вас", "Дуже красива пара", "Ідеальна пара", - пишуть користувачі Мережі.
Пост Даші спровокував чутки про нову вагітність моделі.
"Ви вагітні вдруге?",- запитали у дівчини.
"Ні, ми поки почекаємо з цим", - відповіла Хлистун.
Відзначимо, що модель завагітніла через місяць після того, як почала зустрічатися з колишнім «Холостяком».
Нагадаємо, що Даша Хлистун в непристойному міні засвітила стрункі ніжки на "Україна має талант": "Які...".
Як повідомляла Politeka, Даша Хлистун чесно розповіла про колишнього і вагітність: "був страх...".
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