Дружина Макса Михайлюка з "Холостяка 10", модель Даша Хлистун показала непідробні емоції поруч з чоловіком

Як передає Politeka.net, в Instagram красуні з'явилося спільне фото з чоловіком. Даша позувала в червоній сукні на бретелях. Вона міцно притиснулася до чоловіка, демонструючи непідробні емоції. На другому фото Макс тримав в руках їх маленьку дочку.

"Наш улюблений тато і його жіночий колектив. Щось мені підказує, що друга теж буде дівчинка", - підписала знімок модель.

У коментарях парі залишили масу приємних слів.

"Дуже красиві, і твої щасливі, блискучі очі", "Які ви красиві", "Обожнюю вас", "Дуже красива пара", "Ідеальна пара", - пишуть користувачі Мережі.

Пост Даші спровокував чутки про нову вагітність моделі.

"Ви вагітні вдруге?",- запитали у дівчини.

"Ні, ми поки почекаємо з цим", - відповіла Хлистун.

Відзначимо, що модель завагітніла через місяць після того, як почала зустрічатися з колишнім «Холостяком».

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