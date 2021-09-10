Дружина героя "Холостяка 10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун розповіла, чому думає про пластику

Даша Хлистун вперше стала мамою близько п'яти місяців тому і за короткий період часу встигла привести себе в порядок. Причому дівчина не заперечує, що далося їй це непросто. За вагітність вона сильно змінилася і її вага теж.

Перед народженням дочки її вага становила 75 кг, тоді як тепер – всього 50, причому зірка має високий зріст – 179 см.і її бездоганним формам заздрять багато шанувальниць, помічаючи те, як швидко Даша знову повернулася до роботи.

Даша також розповіла, що задумалася про пластику через те, наскільки сильно змінилися її форми і вона була б рада збільшити бюст, але Макс не дозволяє:

"Хочу, навіть не знаю як сказати, що сталося з моїми грудьми. Мені Макс не дозволяє, так би вже зробила".

А нещодавно Даша показала, як успішно змінила зачіску і оновила колір волосся, пофарбувавши їх в більш яскравий і світлий. Позуючи в рожевому атласному платті, дівчина захопила не тільки стрункою фігурою.

«На фото зазначу вмілі ручки, хто робив макіяж і хто фарбував моє волосся ♥ ️ " - написала Даша під кадром.

"Ну що за Краса така нереальна; яка ж ти красива😍; красива😍 і яка ви розумниця і трудівниця, що так швидко прийшли в форму після пологів! Великий респект і уважуха👏; Вау, не впізнати!😍», - написале Даші фанати.

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