Жена героя "Холостяка 10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун рассказала, почему думает о пластике
Даша Хлистун впервые стала мамой около пяти месяцев назад и за короткий период времени успела привести себя в порядок. Причем девушка не отрицает, что далось ей это непросто. За беременность она сильно изменилась и ее вес тоже.
Перед рождением дочери ее вес становил 75 кг, тогда как теперь – всего 50, причем звезда имеет высокий рост – 179 см. И ее безупречным формам завидуют многие поклонницы, подмечая то, как быстро Даша снова вернулась к работе.
Даша также рассказала, что задумалась о пластике из-аз того, насколько сильно изменились ее формы и она была бы рада увеличить бюст, но Макс не разрешает:
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«Хочу, даже не знаю как сказать, что случилось с моей грудью. Мне Макс не разрешает, так бы уже сделала».
А недавно Даша показала, как успешно сменила прическу и обновила цвет волос, выкрасив их в более яркий и светлый. Позируя в розовом атласном платье, девушка восхитила не только стройной фигурой.
«На фото отмечу умелые ручки, кто делал макияж и кто красил мои волосы ♥️» - написала Даша под кадром.
«Ну что за красота такая нереальная; Какая же ты красивенная😍; Красивая😍 И какая вы умница и труженица, что так быстро пришли в форму после родов! Большой респект и уважуха👏; Вау, не узнать!😍», - написале Даше фанаты.
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