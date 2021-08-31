Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показав, як швидко росте його дочка

Як пише Politeka.net, після закінчення шоу Михайлюк практично відразу розійшовся з Дашею Ульяновою, яку вибрав у фіналі, почавши зустрічатися з українською моделлю Дашею Хлистун. Через місяць відносин дівчина завагітніла і пара вирішила стати сім'єю.

В Instagram Михайлюка і Хлистун дуже багато спільних кадрів і фотографій з новонародженою донькою, яка дуже швидко росте. Як розповідала модель, вони займаються вихованням доньки удвох.

На свіжому фото Макс показав, як працює, одночасно приділяючи увагу доньці.

"Намагаюся готуватися до тестів по 737, а по обличчю дочі видно, що вона цьому не дуже рада", - жартівливо підписав фото Михайлюк.

У коментарях йому залишили масу захоплених відгуків. Шанувальники намагалися з'ясувати, на кого схожа дівчинка.

"Поки вона ще не може сказати «тільки спробуй виставити це фото», «залишки від твоєї форми», «Милашка яка», «копія мама», «тата тримає під контролем», «татове начальство», «усміхнена Аріна, задумалася», - пишуть користувачі Мережі.

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