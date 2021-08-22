Дружина героя "Холостяка 10" Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун у розкішному новому образі показала нову зачіску

Даша швидко прийшла у форму після народження дочки. Більш того, Хлистун не тільки схудла за пару тижнів, але і відновила фігуру і відразу приступила до зйомок.

А нещодавно Даша показала, як успішно змінила зачіску і оновила колір волосся, пофарбувавши їх в більш яскравий і світлий. Позуючи в рожевому атласному платті, дівчина захопила не тільки стрункою фігурою.

«На фото зазначу вмілі ручки, хто робив макіяж і хто фарбував моє волосся ♥ ️ " - написала Даша під кадром.

Шанувальники поспішили відреагувати:

"Ну що за Краса така нереальна; яка ж ти красива😍; красива😍 і яка ви розумниця і трудівниця, що так швидко прийшли в форму після пологів! Великий респект і уважуха👏; яка красива❤; Вау, не впізнати!😍 ; Дуже😍; Божественно-магічна"»

Відзначимо, в наприкінці квітня 2021 року Макс Михайлюк і його дружина Даша Хлистун стали батьками. У пари народилася дочка Аріана. Подружжя часто діляться знімками з донькою, не перестаючи розчулювати мережу.

Нещодавно щасливий батько опублікував новий знімок свого малятка. Крихта спала на маленькому крісельці з трояндою в руці.

Нагадаємо, що дружина "Холостяка" Михайлюка вперше показала обличчя крихітної доньки

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