Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк відправився на відпочинок разом з дружиною і маленькою дочкою

Зараз Макс вирішив відпочити разом з дружиною - моделлю Дариною Хлистун і їх маленькою дочкою Аріною. Пара не так часто розповідає про себе і говорить про особисте життя, але любить ділитися фото і розповідати про свою роботу.

Цього разу щасливі знімки сім'ї підкорили і друзів Михайлюка, в тому числі і Григорія Решетника, телеведучого шоу «Холостяк».

Макс з Дашею і дочкою ввечері відвідали ресторан, де добре провели час, а заодно і показали себе справжніх, без прикрашання свого життя.

"Круті😍; яка усміхнена сім'я 😍 приємно на вас дивитися😍; ну дуже красиві; найкрутіша пара, за якою неможливо відвести око❤️любові вам а малятку здоров'я🙏; ви такі класні 🤗 щастя вашій родині❤️; Щасливі разом!; Сім'я чудова, посмішки чарівні!; Божественно солодка сім'я!❤ ; Щирі, Класні, без пафосу!».

Як можна помітити, після народження дочки життя зоряної пари сильно змінилася. Михайлюк і Хлистун разом виховують крихту, рівноцінно приділяючи їй увагу.

Тим більше, що Хлистун вже повернулася до роботи. На свіжому відео, яке з'явилося в Instagram, Михайлюк показав, як смішить свою дочку. Він підняв її над головою і сюсюкав до тих пір, поки вона не розсміялася.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк заінтригував українців виглядом: "Кого ти там побачив...".

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