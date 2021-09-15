Герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк отправился на отдых вместе с женой и маленькой дочерью
Сейчас Макс решил отдохнуть вместе с женой - моделью Дарьей Хлистун и их маленькой дочерью Ариной. Пара не так часто рассказывает о себе и говорит о личной жизни, но любит делиться фото и рассказывать о своей работе.
В этот раз счастливые снимки семьи покорили и друзей Михайлюка, в том числе и Григория Решетника, телеведущего шоу «Холостяк».
Макс с Дашей и дочерью вечером посетили ресторан, где хорошо провели время, а заодно и показали себя настоящих, без приукрашивания своей жизни.
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«Крутые😍; Какая улыбчивая семья 😍 приятно на вас смотреть😍; ну очень красивые; Самая крутая пара, за которой невозможно отвести глаз❤️любви вам а малышке здоровья🙏; Вы такие классные 🤗 Счастья вашей семье❤️; Счастливы вместе!; Семья великолепная, улыбки обворожительные!; Божественно сладкая семья!❤; Искренние, классные, без пафоса!».
Как можно заметить, после рождения дочки жизнь звездной пары сильно изменилась. Михайлюк и Хлистун вместе воспитывают крошку, равноценно уделяя ей внимание.
Тем более, что Хлистун уже вернулась к работе. На свежем видео, которое появилось в Инстаграм, Михайлюк показал, как смешит свою дочку. Он поднял ее над головой и сюсюкал до тех пор, пока она не рассмеялась.
Напомним, что Макс Михайлюк заинтриговал украинцев видом: "Кого ты там увидел...".
Как сообщала Politeka, Михайлюк покинул Украину с женой и дочкой: "Наша мама взяла".
Также Politeka писала, что Михайлюк показал, как быстро выросла его дочка: «Копия мама».