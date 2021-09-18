Модель Даша Хлистун, яка вийшла заміж і народила дочку колишньому "Холостяку" Максу Михайлюку, відповіла на особисті питання

Перебуваючи на відпочинку з чоловіком і маленькою дочкою Аріною, Даша вирішила відповісти на різні цікаві питання шанувальників. Не обійшлося і без відповідей зі своїми секретами, причому найчастіше користувачі мережі Instagram писали про свої зради.

Висловитися з приводу зради вирішила і сама Даша: «сьогодні дуже багато людей написали про зраду. Я не засуджую і не в праві що-небудь радити, але якби це за будь-яких обставин сталося в моїй родині, я б зізналася чоловікові».

Прихильниця їй також написала:"Дружу з коханкою чоловіка, він не знає про це".

Даша написала:»Ось це ви сильна жінка, я б їй все волосся повиривала, а не дружила".

Також Даша розповіли про роман з одруженим чоловіком, тому Хлистун не змовчала: «добре, що це в минулому. Таке дуже сильно псує карму".

Раніше в Instagram у Хлистун з'явилися кадри з роботи. Після пологів модель вже відновила форму і повернулася до деяких проектів. На свіжих фото Хлистун постала в шкіряному боді і розкішних ботфортах, які підкреслили струнку фігурку моделі.

Особливого шарму знімкам надав хижий погляд молодої матусі. Варто відзначити, що в пікантному вбранні, з макіяжем і високим хвостом Даша дуже змінилася.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк показав, як виглядає відпустка з дружиною: "Класні, без пафосу!".

Як повідомляла Politeka, Даша Хлистун показала, якою була сім років тому: архівні фото.

Також Politeka писала, що Даша Хлистун зворушила сімейними кадрами на відпочинку за кордоном.