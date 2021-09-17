Известная модель Даша Хлыстун показала свою первую съемку и рассказала о начале карьеры

Как сообщает Politeka.net, известная украинская модель и жена "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлыстун часто радует поклонников яркими публикациями с своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась стильными кадрами из своей первой фотосессии для модного украинского глянца. На снимках девушка еще совсем юная, начинающая модель, но выглядит очень эффектно.

Как видно на цветных и черно-белых снимках, в той фотосессии Даша примеряла много удивительных образов, меняла прически, укладки, макияж и аксессуары. Девушка выглядит совсем юной и очаровательной.

В подписи к фотографиям Хлыстун рассказала, что первая съемка для журнала состоялась семь лет назад, и тогда редактор пошла на большой риск, размещая в глянце снимки никому не известной начинающей модели. "Как я была счастлива, когда вся команда потом не пожалела, и я не подвела. Спустя время мы снова поснимали, потом ещё раз, и даже обложку сделали. Но самая первая фотосессия запомнилась навсегда", - поделилась Даша.

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