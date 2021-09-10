Модель Даша Хлыстун, которая стала женой героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, показала фигуру за 5 месяцев после родов

Как пишет Politeka.net, 25-летняя модель Даша Хлыстун вышла замуж за героя 10 сезона реалити-шоу "Холостяк" пилота-инструктора Максима Михайлюка. Пять месяцев назад у пары родилась дочь Ариана. За это время Даша успела прийти в свою идеальную форму, хотя, по ее словам, далось ей это не легко.

В своем Instagram девушка часто делится подробностями жизни в новом статусе "Мама" и отвечает на вопросы поклонников. Так, Хлыстун рассказала, что за 5 месяцев ей удалось похудеть на 25 кг – рожать шла с весом 75 кг, а сейчас Хлыстун весит 50 кг.

Кроме этого, девушка засветила свою идеальную фигуру в stories. Даша позировала в одних только трусах, ведь пришла на процедуру автозагара в один из салонов Киева.

"Когда в этом году не сложилось с тем, чтобы загореть, а на съемку надо быть немного "шоколадной", есть прекрасная альтернатива – @goldzagar", - рассказала модель.

Ранее Politeka писала, что экс-"холостяк" Михайлюк показал, как быстро выросла его дочь: "Копия мама".

Напомним, что похудевшая жена "холостяка" Михайлюка кардинально изменилась после родов: "Вау, не узнать".

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