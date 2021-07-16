Известная украинская модель Даша Хлыстун, модель Victoria’s Secret и жена "Холостяка" Макса Михайлюка, показала, какой была много лет назад
Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун является популярной моделью украинского происхождения. Девушка замужем за "Холостяком" Максом Михайлюком и даже уже успела ему родить ребенка. Не забывает Даша и об Инстаграм, где активно делится самым интересным.
На первом фото Даша была совсем крошкой, видимо, фото было сделано в садике. Красотка стояла в ярком платье снежинки вместе со своей подружкой. Девочки улыбались, позируя у новогодней елки.
"Даша раз", - подписала фотографию Хлыстун.
Ани Лорак, переехавшая в Россию, неожиданно вернулась в Киев и запела на украинском: "Позитив!"
Свитолина показала откровенные фото перед свадьбой, впечатлив Лесю Никитюк: "Последний раз..."
Тропические +37 пойдут на спад в Украине: синоптик назвала спасительную дату
Трагедией закончились поиски известного музыканта: его бывшая жена нашла тело артиста, детали
Телеведущий Даниель Салем, участвовавший в "Танцях з зірками", с кулаками бросился на Влада Яму: "Выскочка..."
На втором фото Даша уже стояла в зеленом платье и с ленточкой на поясе. Красотка позировала вместе с девушкой, скорее всего, на конкурсе красоты, ведь на запястье видно номер. На втором фото модель была уже намного старше.
"Даша два", - подписала Хлыстун второй снимок в сторис Инстаграм.
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка удивила признанием, какой из него отец и показала лицо малышки
А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка огорошила фигурой через 2 месяца после родов
Также Politeka сообщала, что жена «Холостяка» Михайлюка после крестин впервые засветила лицо дочки, редкие кадры