Известная украинская модель Даша Хлыстун, модель Victoria’s Secret и жена "Холостяка" Макса Михайлюка, показала, какой была много лет назад

Как пишет Politeka.net, Даша Хлыстун является популярной моделью украинского происхождения. Девушка замужем за "Холостяком" Максом Михайлюком и даже уже успела ему родить ребенка. Не забывает Даша и об Инстаграм, где активно делится самым интересным.

На первом фото Даша была совсем крошкой, видимо, фото было сделано в садике. Красотка стояла в ярком платье снежинки вместе со своей подружкой. Девочки улыбались, позируя у новогодней елки.

"Даша раз", - подписала фотографию Хлыстун.

На втором фото Даша уже стояла в зеленом платье и с ленточкой на поясе. Красотка позировала вместе с девушкой, скорее всего, на конкурсе красоты, ведь на запястье видно номер. На втором фото модель была уже намного старше.

"Даша два", - подписала Хлыстун второй снимок в сторис Инстаграм.

Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка удивила признанием, какой из него отец и показала лицо малышки

А еще Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка огорошила фигурой через 2 месяца после родов

Также Politeka сообщала, что жена «Холостяка» Михайлюка после крестин впервые засветила лицо дочки, редкие кадры



