Модель и жена "Холостяка" Макса Михайлюка Даша Хлистун раскрыла подробности о воспитании дочери

Как сообщает Politeka.net, известная модель Даша Хлистун, которая является женой главного героя шоу "Холостяк" Макса Михайлюка, часто радует поклонников яркими публикациями в своем Instagram. Недавно красотка родила мужу дочь, и вот теперь впервые показала малышку широкой публике.

В своих Instagram-сторис Даша ответила на вопросы поклонников и рассказала о тренировках и воспитании дочери. Так, по словам девушки, они пока не нанимают няню, а сами справляются с родительскими заботами о новорожденной дочке.

"Сама сижу с малышкой. Няню пока не рассматриваем", - подписала сторис Хлистун. Она также рассказала, что ее муж Макс – лучший папочка, он остается с дочкой, пока Даша занимается тренировками.

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