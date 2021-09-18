Модель Даша Хлистун, которая вышла замуж и родила дочку бывшему «Холостяку» Максу Михайлюку, ответила на личные вопросы
Находясь на отдыхе с мужем и маленькой дочерью Ариной, Даша решила ответить на разные интересные вопросы поклонников. Не обошлось и без ответов со своими секретами, причем чаще всего пользователи сети Инстаграм писали о своих изменах.
Высказаться по поводу измены решила и сама Даша: «Сегодня очень много людей написали об измене. Я не осуждаю и не в праве что-либо советовать, но если бы это при каких-либо обстоятельствах произошло в моей семье, я бы призналась мужу».
Поклонница ей также написала: «Дружу с любовницей мужа, он не знает об этом».
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Даша написала: «Вот это вы сильная женщина, я бы ей все волосы повырывала, а не дружила».
Также Даша рассказали о романе с женатым мужчиной, поэтому Хлистун не смолчала: «Хорошо, что это в прошлом. Такое очень сильно портит карму».
Ранее в Инстаграм у Хлистун появились кадры с работы. После родов модель уже восстановила форму и вернулась к некоторым проектам. На свежих фото Хлистун предстала в кожаном боди и роскошных ботфортах, которые подчеркнули стройную фигурку модели.
Особого шарма снимкам придал хищный взгляд молодой мамочки. Стоит отметить, что в пикантном наряде, с макияжем и высоким хвостом Даша очень преобразилась.
Напомним, что Макс Михайлюк показал, как выглядит отпуск с женой: "Классные, без пафоса!".
Как сообщала Politeka, Даша Хлистун показала, какой была семь лет назад: архивные фото.
Также Politeka писала, что Даша Хлистун растрогала семейными кадрами на отдыхе за границей.