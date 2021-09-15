Герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк вместе с женой, моделью Дашей Хлистун и маленькой дочкой отправился отдыхать за границу

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Хлистун появилась подборка фотографий с отдыха в Черногории. Даша без стеснения позировала на фото без косметики, демонстрируя натуральную красоту. Парочка везде была со своей маленькой дочкой, доказав, что отдыхать можно и с маленьким ребенком.

«Мы обязательно вернёмся в Черногорию, наше первое мини путешествие семьей», - подписала фото Хлистун.

В комментариях молодой семье оставили массу теплых отзывов.

«Как приятно смотреть на действительно счастливых людей, а не просто постановочное фото», «Малышка просто папина копия», «Видела вас в аэропорту, хотелось подойти сфоткаться, но понимала, что вы уставшие, но по лицам счастливые», «Какие вы красивые», «Молодцы, счастья Вам огромного», «Какие же вы красивые и счастливые», «Булочка», - пишут пользователи сети.

Добавим, что парочка очень быстро стала семьей. Через месяц после начала отношений модель уже забеременела от "Холостяка". Впрочем, долгое время звезды скрывали свое интересное положение.

Напомним, что Михайлюк покинул Украину с женой и дочкой: "Наша мама взяла…".

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