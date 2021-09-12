Колишній "Холостяк" Макс Михайлюк разом з дружиною і донькою полетіли і країни
Як повідомляє Politeka.net, одні з головних героїв шоу "Холостяк" Макс Михайлюк і його дружина модель Даша Хлистун разом з маленькою донькою вирушили за кордон. Кадри з аеропорту хлопець показав шанувальниками у своїх Instagram-сторіс, а також розповів про причини перельоту.
Виявилося, що Даша по роботі повинна летіти в Чорногорію, а оскільки у з няні немає закордонного паспорта, замість неї довелося летіти Максу, щоб доглядати за донькою. На кадрах, які хлопець показав в мережі, вони спочатку зображені з донькою в залі очікування аеропорту, а потім вже крокують до літака.
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"Я вже чекаю посадку в літак, лечу в Чорногорію. Все нормально. Мама теж з нами летить. Друзі, наша мама летить на роботу в Чорногорію і взяла нас з собою. У нашої няні немає закордонного паспорта, тому татові довелося взяти вихідні на роботі і полетіти з мамою. Тато буде ... тато-нянь на наступні три дні", - розповів Михайлюк у своїх сторіс.
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