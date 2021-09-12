Герой 10 сезону шоу "Холостяк" Макс Михайлюк показав, як бавиться зі своєю маленькою донькою

Як пише Politeka.net, у фіналі шоу Михайлюк вибрав Дашу Ульянову, з якою розлучився незабаром після закінчення зйомок. Майже відразу у нього зав'язалися стосунки з моделлю Дашею Хлистун, яка завагітніла і народила йому дочку.

Після народження дочки життя зоряної пари сильно змінилося. Михайлюк і Хлистун разом виховують крихітку, рівноцінно приділяючи їй увагу. Тим більше, що Хлистун вже повернулася до роботи. На свіжому відео, яке з'явилося в Instagram, Михайлюк показав, як смішить свою дочку. Він підняв її над головою і сюсюкав до тих пір, поки вона не розсміялася.

"Немає нічого неможливого для чистої любові", - підписав відео Макс.

У коментарях шанувальники залишили масу компліментів молодому батькові.

"Неперевершені", "Татова ніжність", "щастя в кожній миті!", "Ви наймиліший і найтурботливіший тато на просторах Instagram", "Така милота, здоров'я вашій крихітці, щастя вашій родині", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Макс Михайлюк заінтригував українців виглядом: "Кого ти там побачив...".

Як повідомляла Politeka, Михайлюк покинув Україну з дружиною і донькою: "Наша мама взяла".

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