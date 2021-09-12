Герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк показал, как балуется со своей маленькой дочкой

Как пишет Politeka.net, в финале шоу Михайлюк выбрал Дашу Ульянову, с которой расстался вскоре после окончания съемок. Почти сразу у него завязались отношения с моделью Дашей Хлистун, которая забеременела и родила ему дочь.

После рождения дочки жизнь звездной пары сильно изменилась. Михайлюк и Хлистун вместе воспитывают крошку, равноценно уделяя ей внимание. Тем более, что Хлистун уже вернулась к работе. На свежем видео, которое появилось в Инстаграм, Михайлюк показал, как смешит свою дочку. Он поднял ее над головой и сюсюкал до тех пор, пока она не рассмеялась.

«Нет ничего невозможного для чистой любви», - подписал видео Макс.

В комментариях поклонники оставили массу комплиментов молодому отцу.

«Непревзойденные», «Папина нежность», "Счастье в каждом мгновении!», «Вы самый милый и заботливый папа на просторах Инстаграм», «Такая милота, здоровья вашей малышке, счастья вашей семье», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Макс Михайлюк заинтриговал украинцев видом: "Кого ты там увидел...".

Как сообщала Politeka, Михайлюк покинул Украину с женой и дочкой: "Наша мама взяла".

Также Politeka писала, что Михайлюк показал, как быстро выросла его дочка: «Копия мама».