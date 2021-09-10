Модель Даша Хлистун, яка стала дружиною героя шоу "Холостяк-10" Макса Михайлюка, показала фігуру за 5 місяців після пологів

Як пише Politeka.net, 25-річна модель Даша Хлистун вийшла заміж за героя 10 сезону реаліті-шоу "Холостяк" пілота-інструктора Максима Михайлюка. П’ять місяців тому в пари народилася донька Аріана. За цей час Даша встигла прийти у свою ідеальну форму, хоча, за її словами, далося їй це не легко.

У своєму Instagram дівчина часто ділиться подробицями життя у новому статусі "Мама" та відповідає на запитання шанувальників. Так, Хлистун розповіла, що за 5 місяців їй вдалося схуднути на 25 кілограмів – народжувати вона йшла з вагою 75 кг, а зараз Хлистун важить 50 кг.

Окрім цього, дівчина засвітила свою ідеальну фігуру в stories. Даша позувала в одних лише трусах, адже прийшла на процедеру автозагару в один із салонів Києва.

"Коли в цьому році не склалося з тим, щоб загоріти, а на зйомку треба бути трохи "шоколадною", є прекрасна альтернатива – @goldzagar", - розповіла модель.

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Нагадаємо, що схудла дружина "Холостяка" Михайлюка кардинально змінилася після пологів: "Вау, не впізнати".

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