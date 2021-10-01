Герой 10 сезона шоу «Холостяк» Макс Михайлюк показал, как быстро растет их с Дашей Хлистун дочка

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Михайлюка появилось фото с отдыха, куда он отправился вместе с красоткой-женой и маленькой дочкой. Михайлюк позировал на фоне пальм, держа в руках самое ценное.

«Дочь - один из самых прекрасных подарков, которые может дать эта жизнь», - отметил экс-«Холостяк».

В комментариях ему оставили массу приятных слов. Многие отметили, что девочка похожа на папу.

«Копия папочки», «Цените и любите, свою красивую семью», «Сладкая парочка», «Папина принцесса», «Ну какая она твоя копия, что ты там делал, что так получилось то?», - пишут пользователи сети.

Отметим, что в финале «Холостяка» Михайлюк выбрал Дашу Ульянову, но молодые люди не стали продолжать отношения после проекта. Вскоре Михайлюк начал встречаться с молодой украинской моделью Дашей Хлистун, которая через месяц отношений забеременела от него.

Напомним, что Макс Михайлюк растрогал кадрами с маленькой дочкой: «Папина нежность».

Как сообщала Politeka, Михайлюк похвастался белоснежной улыбкой, нарвавшись на комплименты: "Какой солидный...".

Также Politeka писала, что жена Михайлюка заговорила об изменах в ее семье: "Я бы ей все волосы повырывала".