Головний герой 10-го сезону шоу "Холостяк" і власник школи пілотів Макс Михайлюк дав настанову для українців

Як передає Politeka.net, Макс Михайлюк відомий як головний герой 10-го сезону шоу"Холостяк". До цього він не був людиною з шоу-бізнесу. На проекті він вибрав обраницю, проте відносини у них не склалися. Варто відзначити, що це не завадило йому завести сім'ю, як він і хотів. "Холостяк" є пілотом, і у нього своя льотна школа, яку він відкрив в США.

Цього разу "Холостяк" опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На знімку Макс Михайлюк показує, як відпочиває. На ньому біла сорочка з підкатаними рукавами і чорні шорти. Фотографію прикрашає його білосніжна посмішка. Також, як видно на знімку, у відображенні на тлі Михайлюка, красується дівчина.

"Бачити хороше в будь-якій ситуації",- підписав фото Макс Михайлюк.

Шанувальники залишили безліч приємних слів в коментарях: "Красунчик", "Завжди з посмішкою", "Роналду вже бачили?", "Кращий Холостяк в минулому!", "Який солідний мужик фотограф у вікні", "Класний!".

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