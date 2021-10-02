Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, рассказала о личном

Известная модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, часто делится подробностями личной жизни в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В этот раз красотка ответила на вопросы подписчиц в Инстаграм.

В частности, у звезды поинтересовались, какими стали отношения пары после рождения ребенка.

"Стали только лучше", - призналась Хлистун, а ответ она подкрепила фото с мужем и ребенком.

Однако сейчас Макса Михайлюка нет рядом с женой и ребенком. Как оказалось, он работает.

Также модель откровенно рассказала, что за время беременности она поправилась на 25 кг. Но нельзя не отметить, что девушка быстро пришла в прежнюю форму. Красотка раскрыла секрет таких изменений: "Спорт, питание, массажи, восстановление гормонального фона".

"Я всегда была в идеальной форме для работы, и при этом не сидела на диетах. Но точно также у меня есть сила воля не есть фигню. Поэтому, если бы потребовалось сбросить лишний вес, я бы просто закрыла рот, но никак не прибегала к булимии", - написала модель.

Отметим, Макс Михайлюк и Даша Хлистун познакомились в интернете. Мужчина написал модели в Инстаграм.

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