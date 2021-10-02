Жена героя шоу «Холостяк-10» Макса Михайлюка, модель Даша Хлистун, рассказала о личном
Известная модель, которая стала первым ангелом Victoria’s Secret из Украины, часто делится подробностями личной жизни в Инстаграм, пишет Politeka.net.
В этот раз красотка ответила на вопросы подписчиц в Инстаграм.
В частности, у звезды поинтересовались, какими стали отношения пары после рождения ребенка.
"Стали только лучше", - призналась Хлистун, а ответ она подкрепила фото с мужем и ребенком.
В сети сравнили детские фото Киркорова и сына Пугачевой, разразился скандал: «Копия своего отца»
Победитель "Голосу країни" и его беременная невеста не могут жить в подаренной квартире: "Умираю от боли"
Экс-фаворитка "Холостяка" Заливако Юля "Зайка" в купальнике впечатлила формами на курорте: фото
Переход на зимнее время в Украине: когда и в какую сторону нужно перевести стрелки
Предложение руки и сердца на "Танцях з зірками", что не показали по ТВ: "Пока у вас реклама..."
Однако сейчас Макса Михайлюка нет рядом с женой и ребенком. Как оказалось, он работает.
Также модель откровенно рассказала, что за время беременности она поправилась на 25 кг. Но нельзя не отметить, что девушка быстро пришла в прежнюю форму. Красотка раскрыла секрет таких изменений: "Спорт, питание, массажи, восстановление гормонального фона".
"Я всегда была в идеальной форме для работы, и при этом не сидела на диетах. Но точно также у меня есть сила воля не есть фигню. Поэтому, если бы потребовалось сбросить лишний вес, я бы просто закрыла рот, но никак не прибегала к булимии", - написала модель.
Отметим, Макс Михайлюк и Даша Хлистун познакомились в интернете. Мужчина написал модели в Инстаграм.
Напомним, жена "Холостяка" Михайлюка призналась, что случилось с ее лучшими подругами
Как сообщала Politeka, экс-Холостяк Михайлюк показал, как быстро растет его с Хлистун дочка
Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Михайлюка с малышкой на руках поделилась откровением