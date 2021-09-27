Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка Даша Хлистун сделала откровенное признание

Как передает Politeka.net, Даша Хлистун является известной моделью, она стала первым ангелом Victoria Secret из Украины. Макс Михайлюк, главный герой 10 сезона шоу "Холостяк" познакомился с будущей женой сразу после съемок. В этом году у них родилась дочь Ариана.

Так, на этот раз Даша Хлистун опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. Как известно, у неё с Максом Михайлюком 5 месяцев назад родилась дочь Арианна.

"5 месяцев🐥 кажется, что вот только вчера мы познакомились, я помню как малышка закричала, а у меня от этого пошли слёзы. Я впервые так сильно плакала от счастья", — призналась Дарья Хлистун.

Поклонники оставили множество приятных комментариев под фото: "Очень красивое фото", "Поздравляю Арианочку с 5 месяцами жизни в прекрасной семье!", "Поздравляю❤️Пусть малышка растёт здоровенькой", "Поздравляю!!!!! Счастья вам и малышке".

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