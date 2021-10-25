Ульянова показала себя во всей красе

Победительница шоу "Холостяк-10", телеведущая и бывшая гимнастка Даша Ульянова, получила много комплиментов за свой стильный осенний образ.

Даша Ульянова активно ведет свой Инстаграм, на котором у нее 281 тысяча подписчиков, пишет Politeka.net. Девушка начала набирать популярность после того, как приняла участие в известном проекте, героем в котором был пилот Макс Михайлюк.

Красотка не останавливается на достигнутом. Так, недавно она стала ведущей программы на одном из музыкальных телеканалов.

А аккаунте Инстаграм звезда не перестает делиться красивыми фото. В частности, Даша Ульянова в недавнем посте появилась в стильном луке - косухе, джинсах и кроссах, а завершили образ красивые аксессуары. В руке же победительница шоу несла пакет дорого бренда Dior.

"Когда в душе парижанка 😅🥰", - написала ведущая.

За 11 часов публикация собрала почти 3000 лайков и много комментариев.

"Наряд, как из 2010🔥", "Красотка!!!Стильная!!!😍😍😍 Кросы 🔥🔥🔥!!!", "А в ванной? 😂 итальянка?", "Как всегда шикарная, хоть в Париже хоть где!!❤️", "Кайф😍🔥", "Солнечная какая 😍😍😍", "Огонь 🔥🔥🔥🔥", "Нравится, как сочетаешь цвета, подчеркивая интересные детали", - написали пользователи сети.

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