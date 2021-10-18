Даша Ульянова, которая получила звание мастера спорта по гимнастике, а также победила в шоу "Холостяк", показала, как гуляет с ребенком в коляске по столице Украины - Киеву.
Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является успешным блогером, которая стала популярной после победы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. У пары ничего не вышло, но теперь за Дашей следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, а также Ульянова стала ведущей на музыкальном канале.
На новых кадрах Даша гуляла с ребенком в коляске по Киеву. Как оказалось, это крестник гимнастки. На втором видео Ульянова катала коляску с малышом. На последнем фото Даша показала одну коляску, когда гуляла по парку. Вокруг можно увидеть деревья и опавшую листву.
Алла Пугачева впечатлила заметно помолодевшим видом на прогулке с детьми: "Похожи с Вайкуле стали"
Несчастье настигло звезду "Моя улюблена Страшко" Артура Логая, актер попал в больницу: кадры
Скандал на "Мастер Шеф", Хименес-Браво вывел участницу-плутовку на чистую воду: "Это было отвратительное решение"
Сумская с Борисюком покинули Украину, кадры из Борисполя: "Вы даже не представляете..."
Эллерт и Мишина сделали для своих фанатов печальное объявление: "Мы решили..."
"Какая красивая осень", - написала Ульянова под фотографией в сторис Инстаграм.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в этом разделе нет подобных инструментов.
Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова в розовом платье заинтриговала новым имиджем
А еще Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова в коротких кожаных шортах хвастнула сменой имиджа
Также Politeka сообщала, что победительница "Холостяка" Ульянова стала ведущей и перешла на украинский язык