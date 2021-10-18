Даша Ульянова, которая получила звание мастера спорта по гимнастике, а также победила в шоу "Холостяк", показала, как гуляет с ребенком в коляске по столице Украины - Киеву.

Как пишет Politeka.net, Даша Ульянова является успешным блогером, которая стала популярной после победы на шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком. У пары ничего не вышло, но теперь за Дашей следят сотни тысяч украинцев в Инстаграм, а также Ульянова стала ведущей на музыкальном канале.

На новых кадрах Даша гуляла с ребенком в коляске по Киеву. Как оказалось, это крестник гимнастки. На втором видео Ульянова катала коляску с малышом. На последнем фото Даша показала одну коляску, когда гуляла по парку. Вокруг можно увидеть деревья и опавшую листву.

"Какая красивая осень", - написала Ульянова под фотографией в сторис Инстаграм.

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